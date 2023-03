Boxe: l'Australien Tszyu remporte le titre des welters par KO technique au 9e round

Contre un adversaire réputé dur au mal, le fils de l'ancien champion du monde des poids welters et légers Kostya Tszyu a enregistré sa 16e victoire avant la limite. Il s'agit en revanche de la 4e défaite de Harrison, dont le bilan affiche 29 victoires et un nul.

"Le message a été envoyé clairement (à Charlo, NDLR). Vous savez ce qui vous attend. J'arrive. Je viens en Amérique", a déclaré Tim Tszyu dans une salle remplie de supporters australiens.

Charlo n'a enregistré qu'une seule défaite dans sa carrière, lorsqu'il s'est incliné devant Harrison par décision unanime en décembre 2018 à New York, avant de prendre sa revanche un an plus tard.