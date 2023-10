Boxe: Tyson Fury s'en sort face à un Ngannou tout proche de l'exploit

L'événement présentait a priori un intérêt sportif discutable, tant le combat semblait déséquilibré. Il a finalement été beaucoup plus serré que prévu, Ngannou se montrant puissant et appliqué face au fantôme de Tyson Fury.

Malgré sa défaite, le Camerounais, ex-champion de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA, ressort grandi. Il remporte surtout toute l'estime du monde de la boxe.

"Je n'ai pas gagné ce soir, je suis une bête blessée mais pas abattue, je suis prêt à combattre n'importe quand et je suis sûr que je vais m'améliorer", a prévenu le challenger. "C'était mon premier combat de boxe, c'était une expérience de rêve. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances."

A l'inverse, la performance de Fury ne peut qu'être qualifiée d'embarrassante, voire inquiétante, alors que le Britannique doit remonter sur le ring en décembre pour un combat d'unification de boxe anglaise contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk.