Brésil: des milliers d'indigènes réclament la délimitation de leurs terres ancestrales

Des milliers d'indigènes originaires de différents groupes ethniques du Brésil, portant costumes traditionnels, arcs et coiffes à plumes, ont défilé mardi à Brasilia pour réclamer la démarcation de leurs terres, une question qui oppose le président de gauche à un parlement dominé par les conservateurs.

De nombreux scientifiques estiment que les réserves indigènes jouent un rôle essentiel dans le combat contre le réchauffement climatique, en tant que remparts face à la déforestation qui a fortement augmenté sous le mandat de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

Dix zones délimitées ont officiellement été reconnues, mais les manifestants réclament davantage de résultats au gouvernement Lula.

"Il y a une urgence indigène", a déclaré à l'AFP Jaqueline Arandurah, une représentante du peuple Guarani-Kaiowa, dans l'Etat du Mato Grosso do Sul (sud). "Cela fait plus de 400 jours que le gouvernement Lula est au pouvoir et nos terres n'ont pas été délimitées", a-t-elle plaidé.