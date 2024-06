Brésil: à la Marche des fiertés, on veut "récupérer" les couleurs du drapeau

Contournant un veto présidentiel, le texte interdit à l’Etat de financer ou promouvoir des "opérations de changement de sexe sur des mineurs" et "des avortements dans des cas non autorisés par la loi". Au Brésil, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, de risque pour la mère ou de problèmes avec le fœtus.

Cette 28e Marche des fiertés intervient quelques jours après l'adoption par le Parlement, avec l'appui de l'extrême droite et des évangélistes, d'un article de loi controversé sur le genre et l'avortement.

Près de 20 millions de Brésiliens (10% de la population) s'identifient comme LGBT+, selon l'Association brésilienne des lesbiennes, gays, bisexuels, travestis, transsexuels et intersexuels.

Participer à la Marche des fiertés "c'est lutter pour la visibilité, contre la violence et pour dire que nous existons et que nous sommes des citoyens avec des droits et des devoirs", a déclaré à l'AFP Eugenio dos Santos, un manifestant vêtu du maillot vert et jaune de la sélection brésilienne de football, traditionnellement porté lors des rassemblements pro-Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien d'extrême droite.

Cette marche brésilienne des fiertés "est cruciale pour que le pays comprenne que cette lutte appartient à l'ensemble de la société", a déclaré à l'AFP la drag queen Tchaka, l'une des égéries du mouvement vêtue d'une robe de tulle verte et jaune.