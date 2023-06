Brésil: l'avenir de l'ex-président Bolsonaro suspendu à une décision des juges

Jusque-là, trois des sept juges du Tribunal électoral supérieur (TSE) à Brasilia ont voté pour une condamnation, et un contre. Le leader d'extrême droite est poursuivi pour "abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication" pour avoir critiqué, sans preuve, la fiabilité des urnes électroniques, quelques mois avant le scrutin remporté par son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

"Je n'ai commis aucun crime en me réunissant avec des ambassadeurs. M'enlever mes droits politiques sous l'accusation d'abus de pouvoir politique est incompréhensible", a lancé jeudi à la presse l'ex-capitaine de l'armée, âgé de 68 ans.

La séance de vendredi, qui doit s'ouvrir à 12H00 (15H00 GMT), peut s'avérer décisive, la décision du tribunal étant prise à la majorité. Mais le suspense pourrait se prolonger si un magistrat demandait plus de temps pour étudier l'affaire.

C'est en effet un discours prononcé en juillet 2022 devant des diplomates à la résidence présidentielle de l'Alvorada, et retransmis sur la TV publique et les réseaux sociaux, qui est au coeur du procès. Il avait dit vouloir "corriger des failles" dans le vote électronique avec la "participation des forces armées".

- "Narratif délirant" -

Ce discours sur une supposée vulnérabilité, propice à la fraude, du système électoral, ce nostalgique de la dictature militaire (1964-1985) l'aura martelé durant sa campagne. Il aura attisé la colère de ses partisans les plus radicaux qui, le 8 janvier, quelques jours seulement après l'investiture de Lula, ont pris d'assaut et saccagé les sièges des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à Brasilia.