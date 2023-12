Brésil : le chef de la principale milice de Rio se rend à la police

Il faisait l'objet d'au moins une douzaine de mandats d'arrêt pour activités criminelles, selon la même source, qui a ajouté qu'il s'est présenté de lui-même à la police fédérale de Rio avant d'être arrêté et emprisonné.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité, Flavio Dino, a célébré lundi sur le réseau X "un autre résultat important du travail sérieux et planifié qui est réalisé à Rio de Janeiro et dans d'autres États dans la lutte contre les factions criminelles".

Les milices qui opérèrent au Brésil ont été créées il y a une quarantaine d'années par d'anciens policiers, des militaires à la retraite, des pompiers ou encore des gardiens de prison en tant que groupes d'autodéfense contre le fléau des gangs de trafiquants de drogue.