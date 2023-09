Brésil: le président Lula "stable" après son opération à la hanche

Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, "a passé la nuit dans un état stable, a marché dans la matinée et a réalisé des séances de kinésithérapie" dans sa chambre de l'hôpital syro-libanais de Brasilia, peut-on lire dans le dernier bulletin médical.

Le président brésilien Lula a passé une première nuit dans un état "stable" après son opération à la hanche vendredi, et a débuté les séances de kinésithérapie samedi dans la matinée, ont annoncé ses médecins.

Les médecins qui l'ont opéré ont déclaré vendredi que tout s'était déroulé "sans encombre" et que la sortie d'hôpital aurait lieu "lundi, ou au plus tard mardi".

L'intervention chirurgicale, une arthroplastie complète de la hanche, a duré un peu plus d'une heure.

Un rendez-vous important pour celui qui se pose en champion de l'environnement et a promis d'éradiquer la déforestation en Amazonie d'ici 2030.

En début de semaine, l'ancien syndicaliste s'était dit "très optimiste" à l'approche de l'opération, espérant mettre enfin un terme à des douleurs qui le faisaient souffrir depuis plus d'un an et le mettaient "de mauvaise humeur".

"Je vais bien prendre soin de moi (...) Je suis sûr que j'irai bien à mon retour", avait-il affirmé mardi lors de son émission hebdomadaire "Conversation avec le président", diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, Lula devra utiliser un déambulateur "pour ne pas perdre l'équilibre", a indiqué vendredi le chirurgien Giancarlo Polisello.

Mais pas question de montrer le moindre signe de faiblesse devant les caméras. "Vous ne me verrez pas avec un déambulateur ni avec des béquilles", a-t-il affirmé, révélant qu'il avait pris cette décision sur le conseil de son photographe officiel.