Brésil: l'ex-président Bolsonaro hospitalisé pour une infection cutanée

"Je suis hospitalisé à l'hôpital Santa Julia de Manaus. J'ai un érysipèle, pas de date de sortie de l'hôpital prévue", a indiqué le chef de file de l'extrême droite brésilienne, âgé de 69 ans, sur le réseau X. Un érysipèle est une infection bactérienne caractérisée par une inflammation de la peau. Une plaque rouge douloureuse apparaît le plus souvent au niveau des jambes et parfois sur le visage, accompagnée de fièvre. M. Bolsonaro "a été admis (...) hier (samedi) matin en raison d'une déshydratation et d'une infection cutanée", a indiqué l'hôpital de Santa Julia dimanche dans un communiqué. "Il reste hospitalisé pour une antibiothérapie par voie veineuse et une réhydratation", est-il ajouté.

L'ancien président (2019-2022) est arrivé vendredi à Manaus, capitale de l'Amazonie brésilienne, pour soutenir le député Alberto Neto candidat à la mairie de Manaus, dans l'Etat d'Amazonas. Dimanche, M. Neto a publié sur ses réseaux sociaux une photo de lui aux côtés de M. Bolsonaro, souriant, allongé dans une chambre d'hôpital.