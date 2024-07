Brevet des collèges: 85,6% de réussite, en baisse par rapport à 2023

Alors ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal avait anticipé cette baisse des notes.

Jusqu'à la session de 2023, les recteurs avaient la possibilité de relever ces résultats pour qu’ils soient semblables d’une académie à l’autre.

Dans le détail et sur l'ensemble des séries générale et professionnelle, 26% des candidats ont obtenu la mention très bien, 23,1% la mention bien, 20% assez bien et 18% ont été reçus sans mention.