Britney Spears et son père trouvent un accord financier

Selon son avocat, Jamie Spears est également "heureux que tout cela soit terminé". Selon le New York Times, il est désormais définitivement démis de ses fonctions de gestionnaire des biens de sa fille.

Britney Spears, avec ses tubes "Baby One More Time", "Oops I Dit It Again" ou encore "Gimme More", est l'une des artistes féministes les plus titrées de l'histoire de la musique. En 2008, elle a été placée sous la tutelle de son père, qui mettait en avant des soucis de santé mentale chez sa fille entraînant des problèmes professionnels et personnels. Cette tutelle a pris fin en novembre 2021 après une longue bataille juridique.