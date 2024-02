Bruxelles: un millier de personnes à une marche en soutien à la population du Nord-Kivu

Dès 13h00, la foule à commencer à affluer au square Patrice Lumumba, avant de se diriger vers la place du Luxembourg. "Stop au génocide au Congo", "On nous tue à cause de nos richesses", arboraient les pancartes de certains manifestants. Organisée par la diaspora congolaise de Bruxelles, la mobilisation visait à dénoncer "l'appui des États-Unis, de la France et de l'Angleterre" au Rwanda. Les manifestants ont par ailleurs condamné la présence militaire du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda en RDC.

L'est de la RDC et plus particulièrement la province du Nord-Kivu est le théâtre de combats entre la rébellion majoritairement tutsi M23, que le Rwanda est accusé de soutenir, et les forces armées congolaises. Le conflit perdure depuis des années mais a repris fin 2021 et les combats se sont récemment intensifiés.