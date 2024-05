Burkina Faso: début d'assises nationales pour décider de la suite de la transition

"Il nous faut taire nos querelles pour mettre en commun la richesse de notre diversité, afin de préserver l'essentiel et écrire une nouvelle page de notre histoire", a lancé le ministre de l'Administration territoriale, Emile Zerbo, lisant un message du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci était absent de la cérémonie d'ouverture.

"La transition avait pour mission de rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire, promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption (...), assurer l'organisation d'élections libres transparentes, équitables et inclusives", a rappelé M. Zerbo.