Bus emportés par un glissement de terrain au Népal: une soixantaine de disparus

- Mousson plus forte -

Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal a exprimé son émotion dans un message sur X. "J'ordonne à toutes les agences du gouvernement, y compris l'administration centrale, de rechercher et de secourir efficacement les passagers", a-t-il déclaré.

Les accidents mortels sont relativement fréquents dans ce pays de l'Himalaya, en raison notamment du mauvais état des routes et des véhicules mal entretenus.

Selon les chiffres du gouvernement, près de 2.400 personnes ont perdu la vie sur les routes népalaises au cours des 12 mois courant jusqu'en avril.

12 personnes avaient été tuées et 24 autres blessées dans un accident en janvier, lorsqu'un bus se rendant à Katmandou depuis Nepalgunj était tombé dans une rivière.

Les routes sont plus dangereuses pendant la mousson, car les pluies provoquent des glissements de terrain et des inondations.

Les pluies de mousson qui s'abattent sur l'Asie du Sud de juin à septembre offrent un répit face à la chaleur de l'été et sont essentielles pour reconstituer les réserves d'eau, mais elles sont aussi à l'origine d'une multitude de morts et de destructions.

Les précipitations sont souvent imprévisibles et varient considérablement en quantité, mais les scientifiques affirment que le changement climatique rend la mousson encore plus forte et plus irrégulière.

Selon les chiffres de la police, les inondations, les glissements de terrain et la foudre ont tué 88 personnes dans tout le pays cette année depuis le début de la mousson en juin.