"Ca semblait sans fin": l'odyssée d'un migrant vénézuélien pour atteindre les Etats-Unis

"Je pensais que le plus dur serait la jungle et je me suis rendu compte que la jungle urbaine était sans commune mesure", lance M. Atencio, qui a affronté les courants capricieux du fleuve Rio Grande et traversé la terrible jungle du Darien entre la Colombie et le Panama.

"Les animaux se comportent mieux que les hommes".

Victor Manuel Atencio a débuté son périple le 30 juillet, aux côtés de 31 compatriotes issus comme lui de l'ouest du Venezuela et fatigués du gouvernement de Nicolas Maduro.