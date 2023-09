"Ca semblait sans fin": l'odyssée d'un migrant vénézuélien pour atteindre les Etats-Unis

"Ca semblait sans fin, très épuisant", résume auprès de l'AFP, la voix étranglée par l'émotion, le trentenaire à Eagle Pass, ville du Texas à la frontière avec le Mexique, où il a pour la première fois posé le pied sur le sol américain.

"Je pensais que le plus dur serait la jungle et je me suis rendu compte que la jungle urbaine était sans commune mesure", lance M. Atencio, qui a affronté les courants capricieux du fleuve Rio Grande et traversé la terrible jungle du Darien entre la Colombie et le Panama.

"Les animaux se comportent mieux que les hommes".