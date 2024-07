Cambodge: des militants écologistes condamnés entre 6 et 8 ans de prison pour complot

La justice cambodgienne a condamné mardi dix militants écologistes à des peines allant de six à huit ans de prison pour complot en vue de commettre des crimes, dans une nouvelle tentative de "museler" l'opposition selon des groupes de défense des droits humains.

La peine la plus lourde concerne trois des prévenus, également accusés de lèse-majesté, a précisé auprès de l'AFP Am Sam Ath, de la Ligue cambodgienne de défense des droits de l'homme (Licadho). Parmi eux figure Alejandro Gonzalez-Davidson, le cofondateur espagnol de l'ONG Mother Nature Cambodia dont sont issus les accusés, et expulsé en 2015.