Cambodge: le nouveau Premier ministre Hun Manet présente son plan de réformes

Le nouveau dirigeant du Cambodge, Hun Manet, a présenté jeudi sa feuille de route visant à développer et réformer l'économie du royaume, quelques jours après avoir succédé à son père à la tête du petit pays d'Asie du Sud-Est.

Son plan de réformes a pour ambition d'améliorer les soins de santé et l'éducation et de lutter contre le changement climatique.

Le document définit un objectif de "croissance économique résistante aux crises d'environ 7% par an en moyenne" et la réduction du taux de pauvreté, l'un des plus élevés d'Asie.

Le nouveau dirigeant a promis de ne laisser "aucun citoyen cambodgien de côté" et fait de la sécurité alimentaire une priorité.