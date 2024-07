Cambodge: retour d'oeuvres khmères restituées par le Met

Partager:

Fleurs et bénédictions de moines bouddhistes: le Cambodge a célébré jeudi le retour au pays de quatorze oeuvres khmères restituées par le Metropolitan Museum of Art (Met) de New York. "Ce retour de nos trésors nationaux, possédés par le Met, est de la plus haute importance, non seulement pour le Cambodge, mais aussi pour toute l'humanité", a déclaré la ministre de la Culture, Phoeurng Sackona, citée dans un communiqué.

"Nous avons encore beaucoup de trésors au Met que nous espérons être rendus au Cambodge", a-t-elle poursuivi. Parmi les oeuvres exposées jeudi au musée national à Phnom Penh, figurent la sculpture en pierre d'une déesse datant du Xe siècle, et le bronze d'un célèbre bouddha, estimé du Xe-XIIe siècle et considéré comme extrêmement rare. Le Met, l'un des plus grands et prestigieux musées de la planète, avait annoncé en décembre dernier la restitution de ces antiquités, sous l'impulsion de la justice et de la police américaines qui luttent ces dernières années contre le trafic international d'art dont New York est une plaque tournante.