Cameron rencontre Trump en Floride avant sa visite à Washington

"Sa visite à Washington, mardi et mercredi, va suivre la rencontre du ministre avec l'ancien président Donald Trump en Floride, aujourd'hui 8 avril", a déclaré un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères.

Cette rencontre avec Donald Trump, adversaire de l'actuel président démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre, intervient à la veille d'une visite où David Cameron va plaider en faveur d'un déblocage de l'aide américaine pour l'Ukraine et discuter de la situation à Gaza.

Le chef de la diplomatie britannique, qui va s'entretenir avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et des parlementaires, va "exhorter" les Etats-Unis à débloquer leur aide pour l'Ukraine, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères britannique.

David Cameron discutera également du Moyen-Orient et de la livraison d'aide humanitaire à Gaza via un couloir entre Chypre et le territoire palestinien.