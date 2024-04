Cameron a rencontré Trump en Floride avant sa visite à Washington

Cette rencontre avec Donald Trump, adversaire de l'actuel président démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre, est intervenue à la veille d'une visite consacrée notamment à l'Ukraine et à Gaza.

Avant sa visite à Washington mardi et mercredi, David Cameron "a rencontré l'ancien président Trump en Floride", a déclaré un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères, sans donner d'explication sur le contenu de leurs échanges.

Le chef de la diplomatie britannique, qui va s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken et des parlementaires, va "exhorter" les États-Unis à débloquer leur aide pour l'Ukraine, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères britannique.

Le programme américain d'assistance militaire et économique à Kiev, d'un montant de 60 milliards de dollars (55,3 milliards d'euros) est bloqué au Congrès depuis l'année dernière du fait des divisions entre démocrates et républicains, alors que se profile la présidentielle en novembre.

"Un succès de l'Ukraine et l'échec de Poutine sont vitaux pour la sécurité des Américains et des Européens", affirme David Cameron dans le communiqué, alors que la Russie accroît sa pression dans l'est du pays.