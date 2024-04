Campus américains: l'ONU "inquiète" de "l'impact disproportionné" des actions de la police

Depuis, des centaines d'autres --étudiants, enseignants et militants-- ont été interpellées, parfois arrêtées et poursuivies en justice dans plusieurs universités du pays.

"La liberté d'expression et le droit de réunion pacifique sont fondamentaux pour la société --en particulier lorsqu'il existe de profonds désaccords sur des questions majeures, comme c'est le cas en ce qui concerne le conflit dans le territoire palestinien occupé et en Israël", a déclaré M.Türk.

Les manifestations ont ravivé le débat tendu depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, sur la liberté d'expression, un droit constitutionnel et des allégations d'antisémitisme.

M. Türk a souligné que les comportements et discours antisémites "étaient totalement inacceptables et profondément troublants" et que les "comportements et discours anti-arabes et anti-palestiniens sont tout aussi répréhensibles", précise le communiqué.