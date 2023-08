Canada: des centaines de touristes coincés sur un sommet des Rocheuses

Mardi matin, l'entreprise Pursuit a continué l'évacuation par hélicoptère des visiteurs avec l'aide des autorités des parcs nationaux.

"On a passé la nuit là-haut" dans le bâtiment d'accueil, a raconté à l'AFP Abby, 46 ans, une femme voyageant avec sa famille qui préfère taire son nom.

"Ils nous ont fourni de l'eau, des collations et une couverture d'urgence", a-t-elle expliqué, se disant "exténuée" et "frustrée" par cette "longue, longue attente" de plus de 12 heures sur le mont Sulphur, lieu très prisé des visiteurs.