Canada: Honda va construire une usine de batteries et véhicules électriques

Le constructeur japonais Honda a décidé d'implanter sa prochaine usine de véhicules et de batterie électriques au Canada, un projet de 11 milliards de dollars américains (10,2 milliards d'euros), le plus gros investissement dans l'automobile de l'histoire du pays.

"Honda prévoit que la production de véhicules électriques commencera en 2028", a déclaré Toshihiro Mibe, le patron de Honda lors d'une conférence de presse à Alliston dans la province de l'Ontario (est) où sera implantée toute la chaine de fabrication. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine aura une capacité de production de 240.000 véhicule par an et l'usine de batteries de 36 GWh par an.