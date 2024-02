Canada: une épave de navire du XIXe siècle apparaît près de Terre-Neuve

Une mission a été lancée pour connaître l'origine d'une épave de navire de plus de 30 mètres récemment apparue près des côtes de Terre-Neuve, dans l'est du Canada, et semblant dater du XIXe siècle, a expliqué mardi un archéologue.

L'épave a été vue pour la première fois le 20 janvier très près de la côte de Cape Ray, dans le golfe du Saint-Laurent, une région côtière connue pour ses roches peu profondes et comme un véritable "aimant" à épaves selon Jamie Brake, archéologue pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador.