Canicule : le feu entraîne une opération d'évacuation sans précédent en Grèce

Depuis le début de l'été, la chaleur accable des dizaines de millions de personnes dans le monde. Juillet pourrait s'avérer le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, d'après les prédictions d'experts qui soulignent l'impact du réchauffement climatique.

Plus de 30.000 personnes ont dû fuir les flammes sur l'île très touristique de Rhodes, "la plus grande opération d'évacuation jamais réalisée en Grèce", écrasée sous une fournaise favorisant les incendies.

Les secours ont dû y mener samedi "la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée" dans le pays, qui s'est poursuivie dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué à l'AFP la porte-parole de la police Konstantia Dimoglidou.

En Grèce, où les pompiers ont recensé 46 nouveaux incendies en 24 heures, le feu fait rage dimanche pour le sixième jour d'affilée dans l'est de Rhodes, une île de 100.000 habitants très prisée des vacanciers britanniques, allemands ou français notamment, dans l'archipel du Dodécanèse.

Au total, douze localités ont été évacuées, dont Lindos, l'une des principales attractions touristiques de l'île avec son Acropole perché sur une colline.

Dans la nuit, les flammes ont atteint le village de Laerma, brûlant des maisons et une église, selon des médias grecs. De nombreux hôtels ont aussi été touchés et le feu s'est étendu jusqu'aux villages côtiers de Kiotari et de Gennadi Lardos.

Panagiotis Dimelis, un élu local du village d'Archangelos, a décrit sur Skai TV "une situation sans précédent".