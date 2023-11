"Catastrophe humanitaire monumentale" à Gaza, dénonce le chef de l'Onu

"Le système alimentaire s'est effondré et la faim se propage, en particulier dans le nord", a-t-il noté, soulignant également la situation sanitaire "atterrante" dans les abris, qui représentent "une grave menace à la santé publique".

"Le volume d'aide qui parvient aux Palestiniens à Gaza est toujours totalement insuffisant pour répondre aux besoins de plus de deux millions de personnes", notamment pour le carburant, a insisté le secrétaire général, réclamant à nouveau l'ouverture d'autres points de passage vers la bande de Gaza, en plus de celui de Rafah.

"Nous devons nous assurer que les habitants de la région aient enfin un horizon d'espoir -- en allant de façon déterminée et irréversible vers une solution à deux États, sur la base des résolutions des Nations unies et du droit international, avec Israël et la Palestine vivant côte-à-côte en paix et en sécurité", a-t-il souligné.