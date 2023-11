Cauet visé par trois plaintes pour viols et agressions sexuelles

L'animateur Sébastien Cauet, figure de NRJ, est visé désormais par trois plaintes pour viols et agressions sexuelles, dont celle déposée le 18 novembre à Bourg-en-Bresse (Ain), a-t-on appris mardi de source proche du dossier confirmant une information du Figaro.

Interrogé par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé avoir été saisi ce mercredi de trois plaintes déposées à l'encontre de l'animateur, précisant que deux de ces plaintes avaient été initialement traitées par le parquet de Bourg-en-Bresse. Ces plaintes visent des faits de viol et d'agression sexuelle.

Le parquet de Paris a ajouté que le parquet de Nanterre restait "saisi des faits de harcèlement dénoncés par M. Cauet".

Le 22 novembre, le parquet de Bourg-en-Bresse avait ouvert une enquête préliminaire pour "viols sur mineure de plus de 15 ans et viols" après le dépôt d'une plainte le 18 novembre pour plusieurs faits de viols qui auraient été commis entre 2014 et 2022, en partie alors que la victime était encore mineure".