Cent morts au Liban dans les frappes israéliennes les plus intenses en un an

Partager:

Rabih DAHER Les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait cent morts lundi au Liban, ont annoncé les autorités de ce pays, où les bombardements de cette journée sont les plus intenses en près d'un an d'échanges de tirs de part et d'autre de la frontière. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a dénoncé "un plan de destruction" de son pays, où les hôpitaux ont été mis en alerte dans le sud et l'est pour faire face à l'afflux de blessés tandis que les écoles ont fermé pour deux jours dans plusieurs régions.

En dépit des multiples appels à la retenue de la communauté internationale, l'escalade militaire n'a cessé de s'aggraver ces derniers jours entre l'armée israélienne et le Hezbollah, faisant redouter une guerre plus large. Le puissant mouvement libanais soutenu par l'Iran échange des tirs depuis près d'un an avec l'armée le long de la frontière israélo-libanaise, en soutien au Hamas palestinien, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Lundi, l'armée israélienne a indiqué avoir ciblé plus de 300 sites du Hezbollah au Liban. "Les frappes israéliennes sur les localités et les villages du sud ont fait selon un dernier bilan 100 morts et plus de 400 blessés", dont des enfants, des femmes et des secouristes, a annoncé le ministère libanais de la Santé. Jack GUEZ

Les frappes ont visé le sud, notamment les abords de la ville côtière de Tyr, et l'est du Liban, dégageant d'épais champignons de fumée, selon des correspondants de l'AFP et des témoins. Le Hezbollah a annoncé avoir frappé trois cibles dans le nord d'Israël. Pour la première fois, l'armée israélienne a conseillé à la population de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient devenir "plus importantes et plus précises". Elle a annoncé que de nouvelles frappes "de grande envergure" allaient viser la vallée de la Békaa, dans l'est du Liban, et a demandé à ses habitants de s'éloigner des entrepôts d'armes du Hezbollah.