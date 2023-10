Centenaire de la république: la Turquie en fête dans l'ombre de la guerre

Cette réticence à fêter un siècle de république laïque de la part du gouvernement et du parti islamo-conservateur au pouvoir n'empêche pas les Turcs de sortir les drapeaux turcs, frappés du croissant et de l'étoile, qui claquent sur les voitures, dans les vitrines et aux façades des bâtiments publics et privés.

Le rouge le dispute aux portraits du fondateur de la république Mustafa Kemal Atatürk - "le père des Turcs" - auquel le chef de l'Etat, Recep Tayyip Erdogan, ira rendra hommage dimanche matin en déposant une gerbe sur son mausolée à Ankara.

Deux défilés militaires, devant l'Assemblée nationale dans la capitale et à Istanbul, seront suivis d'une parade navale sur le Bosphore. Le chef de l'Etat a prévu de prendre la parole à 19H23 - clin d'oeil à l'année de la fondation de la république, 1923 - avant les feux d'artifice et les drones.