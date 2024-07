"C'est ce qui reste de ma maison": un feu de forêt incontrôlable ravage la Californie, 4.000 personnes évacuées

Alimenté par une vague de chaleur écrasante, le "Park Fire" - l'incendie de forêt le plus intense à avoir frappé l'État cet été - avait dévoré près de 97.000 hectares vendredi soir et continue de prendre de l'ampleur. "Il s'est rapidement étendu et progresse de 1.600 à 2.000 hectares par heure", a déclaré le commandant Billy See, lors d'une conférence de presse vendredi soir. Pour l'instant, il n'est pas du tout maîtrisé malgré les efforts des 1.700 pompiers, selon l'agence étatique Cal Fire.

L'énorme colonne de fumée noire qu'il génère est si vaste qu'elle ressemble aux nuages typiques des orages ultra-violents de l'Ouest américain, a constaté un photojournaliste. Les flammes ont forcé 4.000 personnes à évacuer dans les villages de Cohasset et Forest Ranch, après que le feu se soit déclaré dans la petite ville de Chico. L'incendie a également détruit 134 bâtiments, ont indiqué les autorités.