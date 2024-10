"C'est comme si le temps s'était arrêté": le père de Tamir, otage à Gaza, espère revoir son fils vivant

Il y a un an, 251 otages avaient donc été enlevés par le Hamas. Aujourd'hui, 97 seraient toujours à Gaza, dont une trentaine ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Pour les familles des survivants, il faut donc tout faire pour les ramener en Israël. C'est notamment le combat mené par le père de Tamir, un jeune otage de 19 ans et qui est de passage à Bruxelles en ce moment.

Le soldat de 19 ans a été enlevé dans sa base militaire. Depuis, le père de famille a quitté son emploi d'agent immobilier. Il voyage dans le monde entier pour raconter son histoire. Il rencontre des dirigeants pour leur demander d'agir pour la libération des otages. Aujourd'hui, le Premier ministre, Alexander De Croo et la présidente de la Commission européenne. "S'ils ne sont pas vraiment du côté d'Israël, j'attends d'eux qu'ils aient un esprit plus critique, qu'ils ouvrent leurs yeux et leurs cœurs. Je leur dis que dans chaque pays européen, il y a des terroristes en attente d'un coup de fil, leur disant d'attaquer maintenant, comme ce qui nous est arrivé le 7 octobre, et ça pourrait être vous les prochains".

Alon Nimrodi ne quitte plus le portrait de son fils, ni sa plaque militaire qu'il porte toujours autour du cou. Depuis un an, il n'a plus reçu aucune nouvelle de Tamir. "Malheureusement, on ne sait rien de son état. Nous ne dormons plus. C'est comme si le temps s'était arrêté depuis le 7 octobre. S'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait et qui pourrait le ramener à la maison, je le ferai".

Les traits marqués par la fatigue et l'inquiétude, Alon Nimrodi poursuit son voyage dans le monde. Il espère toujours revoir son fils vivant.