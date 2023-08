"C'est comme si une bête était à l'extérieur": en Floride, les habitants effarés face aux dégâts d'Idalia

Le soleil brûle et une brise légère balaie les rues de Keaton Beach, charriant l'odeur de la mer toute proche. Des arbres tombés et des morceaux de bois arrachés jonchent le sol, stigmates du passage de l'ouragan Idalia, qui a traversé la Floride mercredi.

Non loin de là, face à la mer, un panneau est planté devant un immeuble de bureaux dont il ne reste plus qu'un mur. Le toit en zinc s'est envolé, se déposant quelques mètres plus loin, sur un poteau électrique tombé à terre.

"Une bête"

A une trentaine de kilomètres au nord, Perry, une ville de 7.000 habitants, n'a pas été non plus épargnée par Idalia. Ici, les bourrasques ont renversé des dizaines d'arbres, abattu des lignes électriques et endommagé maisons et commerces.

Des habitants nettoient les branches tombées dans leur jardin, et les services publics s'emploient à dégager les rues.

Malgré cela, un certain soulagement règne. James Strawter, qui a passé la nuit chez ses parents, craignait le pire.

"Je dormais près de la fenêtre, dans la chambre, et le bruit était très fort. C'est comme si une bête était à l'extérieur", raconte-t-il.

La vie peut petit à petit revenir à la normale

Sa maison n'a pas été endommagée, et il veut maintenant passer à autre chose. "Je me sens mieux maintenant que c'est terminé et que la vie peut petit à petit revenir à la normale."

A Steinhatchee, à 60 km à l'est de Perry, l'ouragan a inondé de nombreuses rues, en plus des dégâts provoqués par le vent.

Là-bas, la montée des eaux était inévitable. Dans la petite ville, longée par sa rivière éponyme et située au bord du golfe du Mexique, les flots ne sont jamais loin.

Après la tempête, la ville s'anime de nouveau. Des voisins circulent en voiturette de golf. A un carrefour, plusieurs personnes s'arrêtent pour photographier un mobile home renversé.

Les villes et leurs habitants font leurs premiers pas sur le long chemin de la reconstruction. D'abord, il faut réparer les lignes électriques, ensuite, le reste suivra.

A Keaton Beach, Laurie Brenner est lucide, mais refuse de se laisser abattre. "C'est déprimant, mais nous sommes toujours là et nous allons nous en sortir."