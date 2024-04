Chaleur extrême: à Bangkok, les livreurs à scooter en première ligne

"J'ai peur d'attraper un coup de chaleur", confie cet homme de 51 ans à l'AFP, alors que le mercure atteint 37°C dans le centre de la capitale thaïlandaise et que l'humidité fait grimper le "ressenti" à 43°C.

"Pour me protéger, je bois davantage d'eau pour tenir le coup et ne pas m'évanouir", explique Suriyan.

Selon les experts, le phénomène météorologique El Nino est responsable de ces conditions exceptionnelles, ainsi que le changement climatique qui rend les vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus fortes.

Des Philippines à la Birmanie, des records de chaleur sont actuellement battus dans des parties entières de l'Asie du Sud-Est, poussant les gouvernements à fermer des écoles et des millions d'enfants à rester à la maison.

- "pas le choix" -

"S'il fait trop chaud, je fais une pause, je retire ma veste orange (uniforme des taxis-motos) et je vais me rafraîchir dans un centre commercial", explique l'homme de 48 ans.

"Je dois me laver le visage plus souvent, aller aux toilettes et boire de l'eau fraîche régulièrement", explique pour sa part Seksith Prasertpong, un livreur de 38 ans.

Mais aménager ses horaires n'est pas possible.

"Plus nous travaillons, plus nous gagnons et notre tarif est très bas", déclare-t-il.

Selon Seksith, un tarif spécial canicule devrait être instauré, comme cela existe déjà pour les moussons.

Même par temps chaud, "les conducteurs comme moi doivent travailler parce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre au quotidien... surtout maintenant que tout devient de plus en plus cher", explique-t-il.

"Notre métier exige que nous soyons dehors. Nous n'avons pas le choix".