Changement climatique: un nombre "stupéfiant" de travailleurs exposés aux risques accrus pour la santé

Un nombre "stupéfiant" de travailleurs sont exposés à un cocktail toxique de risques pour la santé liés au changement climatique et ils ne sont pas assez protégés par les réglementations existantes, alerte lundi l'ONU.

Le changement climatique provoqué par les activités humaines a déjà de lourdes conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs du monde entier, souvent les premiers à en subir les conséquences les plus néfastes, met en garde l'Organisation internationale du travail (l'OIT) dans un rapport intitulé "Assurer la sécurité et la santé au travail à l’heure du changement climatique".