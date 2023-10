Charles Darwin revient aux Galapagos sous les traits d'un biologiste américain

"J'ai perfectionné mon accent britannique et mes connaissances sur Charles Darwin et c'était le début", raconte-t-il à l'AFP, reconnaissant que sa longue barbe était fausse: "Ma femme ne la tolérerait pas", sourit-il.

Darwin s'est servi de ses observations sur la faune et la flore uniques du lieu, et notamment du bec de ses pinsons, pour développer sa célèbre théorie sur l'adaptation des espèces à leur environnement.

"C'est une expérience très immersive", assure celui qui lors de chaque représentation, que ce soit dans une école, une université ou même une église, se plonge dans les écrits de Darwin pour en restituer l'essence, allant jusqu'à utiliser les mots qu'aurait employé le naturaliste.

Ce voyage "est très significatif pour moi et me donne une base plus solide pour comprendre tout ce qu'il a écrit et ce que les gens ont dit de lui", ajoute-t-il, en foulant des rochers volcaniques, à côté de fous à pieds bleus et d'iguanes marins.

Dans les rues de Puerto Ayora, principale ville de l'île de Santa Cruz, des touristes en maillot de bain et sandales posent avec celui qui a reproduit dans son sous-sol le bureau de Charles Darwin.

D'autres, l'écoutent dans la petite bibliothèque de l'île qui abrite la station de recherche Charles Darwin, propriété de la Fondation du même nom chargée d'assurer depuis plus de 60 ans la préservation de ce trésor de la nature, classé Patrimoine naturel de l'humanité par l'Unesco.