Charles III et Harry, si près, si loin

Chaque voyage à Londres du prince, qui vit en Californie, relance les spéculations sur un possible rabibochage entre le duc de Sussex et la famille royale.

Le cancer du souverain de 75 ans et celui de Kate, l'épouse de William, l'héritier du trône et le frère aîné de Harry, pourraient constituer autant de bonnes raisons d'oublier les rancœurs. Ne serait-ce que pour les apparences et la défense de la monarchie britannique. Alors que deux de ses principaux représentants sont malades, cette institution, dont se détournent de plus en plus les jeunes, traverse de nouveau une période de turbulences, moins de deux ans après la mort de l'ultrapopulaire Elizabeth II.

En retrait de la monarchie depuis 2020, Harry s'était précipité dans l'avion pour traverser l'Atlantique début février après l'annonce de la maladie de son père. Il avait alors eu droit à moins d'une heure avec le roi en partance pour sa résidence de campagne.