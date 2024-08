Chasse à la baleine: le Japon demande l'extradition de Paul Watson, détenu au Groenland

Il a été placé en détention jusqu'au 15 août, date à laquelle la Haute cour du Groenland prendra une décision sur une prolongation ou non de cette privation de liberté après un appel formulé par le militant et ses avocats.

Le cas échéant, l'affaire sera soumise au ministère de la Justice pour une décision finale. Il est également possible pour le ministère danois de rejeter d'office cette demande d'extradition, c'est-à-dire avant de transmettre le cas à la police groenlandaise.

- "Vengeance" contre un homme -

Loic VENANCE

"Le Japon en veut personnellement à Paul Watson et cette soi-disant infraction est le prétexte à une vengeance contre un homme qui les a défiés et donc humiliés", a réagi Me François Zimeray, l'un des avocats de M. Watson, contacté par l'AFP.

"L'enjeu pour la défense est désormais de montrer à la justice danoise que le Japon est dans une logique de vengeance et non de justice et que ce pays ne respecte pas les standards internationaux sur le procès équitable et les prisons".