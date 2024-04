ChatGPT aura des connaissances plus récentes pour les utilisateurs payants

La dernière version du robot conversationnel (chatbot) ChatGPT offrira aux utilisateurs payants des connaissances beaucoup plus récentes, a annoncé jeudi son éditeur et géant de l'intelligence artificielle (IA) OpenAI. Le modèle "GPT-4-Turbo" a en effet été entraîné avec les informations publiques disponibles jusqu'à la fin de l'année 2023.

La première version de ChatGPT disposait de connaissances jusqu'à l'automne 2021, mais OpenAI avait promis que le chatbot aurait progressivement accès à des informations de plus en plus récentes. La précédente version payante du robot conversationnel avait pour date limite d'information le mois d'avril 2023.

La version la plus récente de ChatGPT formulera par ailleurs des textes plus proches du langage courant et moins verbeux. Par exemple, lorsqu'il est demandé au robot d'inviter des amis à un dîner d'anniversaire par SMS, le texte pourrait désormais être court et professionnel. Jusqu'à présent, ChatGPT rédigeait un texte fleuri environ trois fois plus long, incluant l'annonce plutôt redondante qu'un dîner sans les invités ne serait de toute façon pas le même.