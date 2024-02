Chili : Sebastian Piñera, un ancien président au second mandat mouvementé

Partager:

L'ancien président du Chili Sebastian Piñera, décédé mardi à l'âge de 74 ans dans un accident d'hélicoptère, avait été contesté à la fin de son second mandat, marquée par des troubles sociaux, une crise économique et sanitaire et une procédure de destitution. "C'est avec un profond regret que nous annonçons le décès de l'ancien président de la République du Chili, Sebastian Piñera Echeñique", a annoncé son bureau dans un communiqué.

Trois autres personnes qui se trouvaient avec lui dans l'hélicoptère ont survécu à l'accident, selon la même source. L'ancien président, riche homme d'affaires qui se déplaçait souvent dans son propre hélicoptère, a été le premier dirigeant de droite à être élu après la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990). "Il recevra tous les honneurs républicains et la reconnaissance qu'il mérite", a déclaré la ministre de l'Intérieur Carolina Tohá, du gouvernement du président de gauche Gabriel Boric, dès l'annonce de la nouvelle.

L'ancien chef de l'Etat avait exercé deux mandats non consécutifs, entre 2010 et 2014, puis entre 2018 et 2022. Son deuxième mandat avait été particulièrement mouvementé : contestation sociale sans précédent contre les inégalités sociales, gestion de la pandémie de Covid-19, puis procédure de destitution. Déjà affaibli par sa gestion de la crise sociale fin 2019, il avait vu sa présidence entachée en 2021 par une procédure de destitution déclenchée après des révélations des "Pandora Papers", une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) où il était cité pour des soupçons de corruption. L'enquête mettait en évidence un possible conflit d'intérêt dans la vente en 2010 d'une compagnie minière réalisée dans un paradis fiscal.