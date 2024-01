Chine: la population a baissé en 2023 pour la deuxième année consécutive

La population chinoise a baissé en 2023 pour la deuxième année consécutive, a indiqué mercredi le Bureau des statistiques, le taux de natalité ralentissant face notamment au coût de l'éducation et du changement des comportements sociaux.

En 2022, la Chine avait enregistré sa première baisse de population en six décennies. Et l'an passé, elle a perdu son titre de "pays le plus peuplé du monde" au profit de l'Inde, selon l'ONU.