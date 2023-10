Chine: le brasseur Tsingtao traque un employé ayant uriné dans une cuve

La vidéo publiée en ligne jeudi, montrerait un ouvrier d'un entrepôt de la brasserie Tsingtao Brewery Co. grimpant sur une cuve et se soulageant à l'intérieur.

"Nous avons signalé l'incident à la police dans les plus brefs délais et les organes de sécurité publique sont impliqués dans l'enquête", ajoute le communiqué.

"A l'heure actuelle, le lot de malt en question est complètement scellé. L'entreprise continue de renforcer ses procédures de gestion et d'assurer la qualité des produits", souligne-t-on.

Coté à la bourse de Hong Kong, Tsingtao, le deuxième brasseur de Chine, est l'une des marques de boissons les plus connues du pays, et ses bouteilles de bière blonde sont incontournables dans les bars et les restaurants d'Asie de l'Est.