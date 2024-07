Chine: l'effondrement d'un pont fait 11 morts après des pluies torrentielles

Le pont autoroutier s'est effondré vendredi vers 20H40 "en raison d'une averse brutale et de crues soudaines" à Shangluo dans la province du Shaanxi, a indiqué Chine nouvelle. Shangluo se situe à environ 900 kilomètres au sud-ouest de Pékin, à vol d'oiseau.

Dans la même province du Shaanxi, les fortes pluies ont fait 5 morts et 8 disparus à Baoji, où vivent environ 3,2 millions d'habitants, selon un bilan diffusé vendredi par Chine nouvelle.

Depuis mardi, de larges pans du nord et du centre de la Chine sont touchés par des pluies torrentielles, qui ont provoqué des inondations et d'importants dégâts matériels.

La Chine souffre de conditions climatiques extrêmes cet été, avec localement des records de températures notamment dans le nord du pays, tandis que le sud est victime de pluies et d'inondations.

Le changement climatique, accentué selon des scientifiques par les émissions de gaz à effet de serre, rend ce genre de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

En mai, l'effondrement d'une autoroute dans le sud de la Chine après de fortes pluies avait déjà fait 48 morts.