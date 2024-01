Chine: les énergies propres, principal moteur de croissance du PIB en 2023, selon une étude

Les projets dans les énergies propres ont été les principaux moteurs de la croissance économique de la Chine en 2023, le pays réalisant des investissements massifs dans la décarbonation, selon une étude publiée jeudi.

Les investissements dans les secteurs des "énergies propres" ont contribué l'an passé à 40% de la croissance du PIB chinois, selon un rapport du Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), un institut de recherche basé en Finlande.