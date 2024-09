Chine: les objectifs en matière de climat menacés par la production de charbon, selon une étude

Pourtant l'année dernière, la Chine a produit un record de 4,7 milliards de tonnes de charbon, ce qui équivaut à 50% de la production globale, et en génère toujours plus, selon GEM.

Le pays s'est engagé à atteindre son pic d'émissions en 2030, pour finalement redescendre et parvenir à zéro émissions nette trente ans plus tard.

Au total, la Chine dispose d'1,2 milliard de tonnes de charbon supplémentaire par an en capacité de développement, y compris des nouveaux sites et l'expansion de mines existantes, a ajouté l'ONG, ce qui représente plus de la moitié du réseau mondial.

"Si cela se matérialise, et sans mesures d'atténuation solides, ces expansions massives vont augmenter significativement les émissions de méthane", a averti GEM.

Après le dioxyde de carbone, le méthane est le deuxième plus gros gaz à effet de serre produit par l'activité humaine et ses sources principales sont l'agriculture, la production d'energies et les déchets organiques enfouis. Si le méthane se décompose plus vite que le dioxyde de carbone, il est aussi plus puissant.