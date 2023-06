Chine: un éditorialiste censuré pour avoir "monté en épingle" le taux de chômage

Suivi par 4,7 millions d'abonnés sur Weibo, Wu Xiaobo est "actuellement interdit de publication en raison d'une violation des lois et règlements en vigueur", indique mardi un message sur la page d'accueil de son compte.

Lundi, le réseau social avait indiqué avoir bloqué l'éditorialiste et deux autres utilisateurs pour avoir "diffusé des informations négatives et préjudiciables, telles que le dénigrement du marché boursier" et "monté en épingle le taux de chômage".