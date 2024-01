Chine: un glissement de terrain ensevelit près de 50 personnes dans le sud-ouest

Le drame s'est déroulé à 05H51 du matin (22H51 HB dimanche) dans le village de Liangshui, situé dans le canton de Zhenxiong et "47 personnes de 18 foyers ont été ensevelies", a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

"Plus de 200 habitants ont été évacués d'urgence, 10 pelleteuses, 33 camions de pompiers et plus de 200 sauveteurs sont mobilisés pour les opérations de recherche", a précisé de son côté la télévision publique CCTV.