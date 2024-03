Chine: un mort et 22 blessés dans une explosion sans doute due au gaz

Une forte explosion, sans doute due au gaz, à moins de 50 kilomètres de Pékin a fait un mort et 22 blessés mercredi, et détruit au moins un bâtiment selon les médias d'Etat et des images sur les réseaux sociaux.

La déflagration s'est produite peu avant 08H00 (00H00 GMT), dans un quartier résidentiel de Sanhe, une ville située dans la banlieue est de Pékin et dont nombre d'habitants font chaque jour la navette pour aller y travailler.