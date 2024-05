Choose France: Amazon investira 1,2 milliard d'euros dans l'IA et ses entrepôts, annonce l'Elysée

Le géant américain du e-commerce Amazon va investir "plus de 1,2 milliard d'euros en France" dans ses infrastructures logistique et web, avec la création de "plus de 3.000 emplois", a annoncé dimanche l'Elysée.

Ces nouveaux investissements portent sur le développement de l'infrastructure cloud d'Amazon Web Services (AWS), surtout pour le domaine de l'intelligence artificielle (IA) générative ainsi que sur l'infrastructure logistique de distribution de colis.