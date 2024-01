Cinq ans de prison pour l'homme qui avait divulgué les déclarations fiscales de Trump

L'ex-employé de l'administration fiscale américaine qui avait divulgué les déclarations fiscales de l'ancien président américain Donald Trump et de milliers d'autres Américains fortunés a été condamné lundi par un tribunal de Washington à une peine de cinq ans de prison, rapporte CNN. Charles Littlejohn avait plaidé coupable en septembre.

Âgé de 38 ans, l'homme a travaillé comme consultant pour le fisc américain, ce qui lui a permis de dérober les documents entre 2019 et 2020. Il a ensuite divulgué ces informations au New York Times et à ProPublica.

"Ce que vous avez fait en vous en prenant au président en exercice des États-Unis est une attaque contre notre démocratie constitutionnelle", a déclaré la juge Ana Reyes, qui a qualifié l'action du trentenaire de "plus grand vol de l'histoire de l'Internal Revenue Service (IRS)".