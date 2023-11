Cinq combattants d'un groupe pro-Iran tués en Irak par les frappes américaines

Plus tôt le Commandement militaire américain au Moyen-Orient, Centcom, avait annoncé avoir mené des "frappes de précision" sur deux sites en Irak, en représailles aux récentes attaques de groupes pro-Iran contre les troupes américaines et les forces de la coalition internationale antijihadistes en Irak et en Syrie.

Cette série de frappes américaines sont les premières en Irak dans un contexte de tensions régionales accrues depuis plus d'un mois, suite à la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas à Gaza.